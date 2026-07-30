Как бизнес меняет городскую среду и решает большие проблемы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Импакт-бизнес часто начинается с небольших дел. Основатель Ubirator Никита Никишкин когда-то сам собирал батарейки по кампусу университета, создатель фонда «Второе дыхание» Дарья Гебелева придумала гаражную распродажу, идейный вдохновитель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе превратил уборку в соревнование, а основатель Inclusive Division и платформы «Тактилки» Юлия Андриевич экспериментировала с тем, чтобы сделать музеи доступнее для незрячих посетителей.