Как бизнес меняет городскую среду и решает большие проблемы

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Импакт-бизнес часто начинается с небольших дел. Основатель Ubirator Никита Никишкин когда-то сам собирал батарейки по кампусу университета, создатель фонда «Второе дыхание» Дарья Гебелева придумала гаражную распродажу, идейный вдохновитель «Чистых игр» Дмитрий Иоффе превратил уборку в соревнование, а основатель Inclusive Division и платформы «Тактилки» Юлия Андриевич экспериментировала с тем, чтобы сделать музеи доступнее для незрячих посетителей.
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