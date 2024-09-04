В Москве бородачи перекрыли детям вход на линейку, в Челябинске на первый звонок станцевали лезгинку. Так в России начался новый учебный год

Подобные процессы на самотек не пускают...ибо выгодно это определенному кругу лиц, начиная от крупных капиталистов и заканчивая участковым, посаженным на должность диаспорой.

Генрих

За всем происходящим у нас, естественно, торчат уши англосаксов, но миграционную политику разрабатывают и осуществляют все же наши чиновники. А они что, щенки неразумные на коротком поводке???