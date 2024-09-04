В Москве бородачи перекрыли детям вход на линейку, в Челябинске на первый звонок станцевали лезгинку. Так в России начался новый учебный год
О том насколько у нас многонациональная страна в очередной раз можно было убедится вчера, когда по всей стране прошли школьные линейки.
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Подобные процессы на самотек не пускают...ибо выгодно это определенному кругу лиц, начиная от крупных капиталистов и заканчивая участковым, посаженным на должность диаспорой.
За всем происходящим у нас, естественно, торчат уши англосаксов, но миграционную политику разрабатывают и осуществляют все же наши чиновники. А они что, щенки неразумные на коротком поводке???
А КОНКРЕТНО НОМЕ школы МОЖНО показать? Или "в некотором царстве, некотором государстве"? В Котельниках? Так Котельники по численности населения некоторые городки переплюнут влегкую!
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