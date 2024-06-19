Благодари за все, что есть и помни!. Ты проживаешь эту жизнь так, как хочешь ты! Выдыхая плохое, не держа в себе, помня хорошее, наслаждаясь ним, улыбаясь всему, что встречаешь на своем пути, получая удовольствие от всего, что тебя окружает, впитывая все краски этой жизни, не забывая делиться с миром своим счастьем, благодаря всех и все, ты будешь самым счастливым человеком на этой планете! Но самое главное — люби! Люби эту жизнь и себя в ней! Выдыхай! Выдыхай свои проблемы! Через нос, через рот, через кожу! Выдыхай! Вспоминай то хорошее, что у тебя есть! Кошка, дети, светлое небо, или темная ночь, усеянная яркими, цветными звездами! Четыре колеса или две ноги! Крыша над головой или вся вселенная с тысячами галактик! Выдыхай, благодари и живи… Вспоминай! Вспоминай это все в тот момент, когда тебе кажется, что жизнь не такая, как ты ее себе представлял, рисовал в мечтах или на бумаге.