Сказка для двоих
ГлавнаяНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сказка для двоих

186 482 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    во-первых, указывать будете мамке с папкой ...во-вторых, животное Не равно Человеку! .... а "Германскому недочеловеку...Вы когда-нибудь п...
  • Халида Мендыбаева
    Это не ваша тема. Идите гадить на политические темы. Германскому недочеловеку  не понять боли бездомышей и людей, кот...Вы когда-нибудь п...
  • Халида Мендыбаева
    Прекрасная история! Вот бы всем умным бездомышам так повезло с добрыми людьми!На улице на асфал...

Выдыхай свои проблемы! Через нос, через рот, через кожу! Выдыхай! 

Выдыхай свои проблемы! Через нос, через рот, через кожу! Выдыхай! 

Благодари за все, что есть и помни!. Ты проживаешь эту жизнь так, как хочешь ты! Выдыхая плохое, не держа в себе, помня хорошее, наслаждаясь ним, улыбаясь всему, что встречаешь на своем пути, получая удовольствие от всего, что тебя окружает, впитывая все краски этой жизни, не забывая делиться с миром своим счастьем, благодаря всех и все, ты будешь самым счастливым человеком на этой планете! Но самое главное — люби! Люби эту жизнь и себя в ней! Выдыхай! Выдыхай свои проблемы! Через нос, через рот, через кожу! Выдыхай!  Вспоминай то хорошее, что у тебя есть! Кошка, дети, светлое небо, или темная ночь, усеянная яркими, цветными звездами! Четыре колеса или две ноги! Крыша над головой или вся вселенная с тысячами галактик! Выдыхай, благодари и живи… Вспоминай! Вспоминай это все в тот момент, когда тебе кажется, что жизнь не такая, как ты ее себе представлял, рисовал в мечтах или на бумаге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх