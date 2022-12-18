Пеле о победе Аргентины на ЧМ: «Марадона сейчас наверняка улыбается. Шоу в финале – настоящий подарок для футбола»

Пеле о победе Аргентины на ЧМ: «Марадона сейчас наверняка улыбается. Шоу в финале – настоящий подарок для футбола»

Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022. «Сегодня футбол, как всегда, продолжает увлеченно рассказывать свою историю.

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