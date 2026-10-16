В Кличевском районе рядом с лесным питомником обустроили экологическую тропу «Познай лес» протяжённостью около 600 метров, дополнившую дендропарк, где на площади почти 8 га произрастает порядка 1,6 тыс.
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