Как женятся в Северной Корее: востоковед о том, как проходят свадьбы и какие женихи считаются предпочтительными

Свадебные обычаи в Северной Корее существенно отличаются от западных, с которыми мы более знакомы. Востоковед рассказывает о том, почему корейцы при выборе своих брачных партнеров часто полагаются на своих родителей и какие другие интересные особенности сопровождают брачный ритуал в этой удивительно закрытой стране.