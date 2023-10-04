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Как женятся в Северной Корее: востоковед о том, как проходят свадьбы и какие женихи считаются предпочтительными

Как женятся в Северной Корее: востоковед о том, как проходят свадьбы и какие женихи считаются предпочтительными

Свадебные обычаи в Северной Корее существенно отличаются от западных, с которыми мы более знакомы. Востоковед рассказывает о том, почему корейцы при выборе своих брачных партнеров часто полагаются на своих родителей и какие другие интересные особенности сопровождают брачный ритуал в этой удивительно закрытой стране.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot; В первую очередь оценивают благосостояние&quot;. ОХ, УЖ ЭТО БЛАГОСОСТОЯНИЕ! НЕ ОДНОМУ ПОКОЛЕНИЮ ЖИЗНЬ ИСПОРТИЛА ВО ВСЁМ МИРЕ!
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Элеонора Коган
Да, проблем очень много.
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Владимир Евтушенко
это нормальное  явление. Не за босяка  же  выходить замуж  девушке,
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