The Moscow Post

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Намыв выйдет криминалом

Намыв выйдет криминалом

Золотой намыв Петербурга: за 7 га земли в Василеостровском районе на торгах могут поспорить бенефициар группы ЛСР - экс-сенатор Андрей Молчанов, жена сенатора Елена Некрасова (Лидер Групп), вологодский застройщик Алексей Рыжков (Seven Suns Development) и скандально известный архангельский депутат Александр Фролов (группа Аквилон)? В условиях дефицита земель в центральной части Санкт-Петербурга, пригодных под жилищную застройку, территории Василеостровского района, в том числе намывные, стали для застройщиков золотой жилой.

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