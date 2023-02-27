Намыв выйдет криминалом

Золотой намыв Петербурга: за 7 га земли в Василеостровском районе на торгах могут поспорить бенефициар группы ЛСР - экс-сенатор Андрей Молчанов, жена сенатора Елена Некрасова (Лидер Групп), вологодский застройщик Алексей Рыжков (Seven Suns Development) и скандально известный архангельский депутат Александр Фролов (группа Аквилон)? В условиях дефицита земель в центральной части Санкт-Петербурга, пригодных под жилищную застройку, территории Василеостровского района, в том числе намывные, стали для застройщиков золотой жилой.