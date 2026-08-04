Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 114 подписчиков

Историческая память должна воплощаться в делах

Историческая память должна воплощаться в делах

Журналист «АН» побеседовал с полковником в отставке, участником событий в Чехословакии 1968 года, Афганистане 1979–1989 годов, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, Почётным гражданином Тамбовской области, Почётным гражданином города Спитак (Армения) за участие в ликвидации последствий страшного землетрясения 1988 года, а с 2013 года Советником Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростиславом Игнатьевичем ­МЕДИНСКИМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии