Историческая память должна воплощаться в делах

Журналист «АН» побеседовал с полковником в отставке, участником событий в Чехословакии 1968 года, Афганистане 1979–1989 годов, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, Почётным гражданином Тамбовской области, Почётным гражданином города Спитак (Армения) за участие в ликвидации последствий страшного землетрясения 1988 года, а с 2013 года Советником Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростиславом Игнатьевичем ­МЕДИНСКИМ.