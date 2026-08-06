Жара превращает Европу в зону риска для энергетики и промышленности Елена ГалицкаяАномальная жара, охватившая Европу летом 2026 года, становится не просто погодным явлением, а серьезным испытанием для экономики, энергетики и транспортной системы региона.
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