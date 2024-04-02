В OpenAI представили инструмент клонирования голоса

Компания OpenAI презентовала инструмент клонирования голоса. Она планирует держать под строгим контролем до тех пор, пока не будут приняты меры безопасности, предотвращающие подделку голоса, передает TechXplore.
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