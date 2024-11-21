Политика как она есть

Вчера состоялась прощальная церемония со Светланой Светличной. Пресса постаралась скорее связаться с детьми звезды советского кино, чтобы выразить свои соболезнования, однако, встретив сына актрисы, столкнулась с холодностью мужчины.