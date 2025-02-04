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FT: в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов за помощь Вашингтона

FT: в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов за помощь Вашингтона

Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном Украине помощь, так как это совпадает с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.

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