Киев допускает возможность передачи США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном Украине помощь, так как это совпадает с положениями так называемого «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.
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