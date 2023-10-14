В ФРГ предлагают вознаграждение за информацию о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» Елена ВайленкоВ оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) возникла инициатива установить вознаграждение за информацию, которая может помочь в расследовании диверсий, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».