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Превращаем хлеб в основу мясного пирога. Кладем сверху фарш и запекаем в духовке

Самый обычный хлеб легко превратить в основу сытного и невероятно вкусного мясного пирога. Благодаря простоте, этот рецепт можно назвать настоящей «выручайкой» для хозяек: по сути, нам просто нужно распределить по кусочкам хлеба фарш со специями, добавить сыра, а все остальное духовка уже сделает ….

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