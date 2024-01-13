Превращаем хлеб в основу мясного пирога. Кладем сверху фарш и запекаем в духовке

Самый обычный хлеб легко превратить в основу сытного и невероятно вкусного мясного пирога. Благодаря простоте, этот рецепт можно назвать настоящей «выручайкой» для хозяек: по сути, нам просто нужно распределить по кусочкам хлеба фарш со специями, добавить сыра, а все остальное духовка уже сделает ….