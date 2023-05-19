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Председатель СО РАН Пармон: Из России за пять лет уехали 50 тысяч научных сотрудников

Председатель СО РАН Пармон: Из России за пять лет уехали 50 тысяч научных сотрудников

Для сохранения научного потенциала России необходимо увеличение финансирования исследований.Председатель СО РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг, 18 мая, заявил, что за последние пять лет Россию покинули 50 тысяч учёных.

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