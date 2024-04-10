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Школьные экзамены в Техасе в этом году проверит и оценит ИИ На этой неделе те...

Школьные экзамены в Техасе в этом году проверит и оценит ИИ На этой неделе те...

Школьные экзамены в Техасе в этом году проверит и оценит ИИНа этой неделе техасские школьники будут сдавать экзамены State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), но проверять и оценивать их работы вместо людей будет искусственный интеллект.

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