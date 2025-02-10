Центр мировой цивилизации и культуры, сосредоточение прогресса и всеобщего благоденствия, с легкой подачи небезызвестного в прошлом гуру дипломатии Жозефа Борреля объявленный «райским садом», ныне переформатировался в очаг сифилиса и гонореи.
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