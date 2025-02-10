Центр мировой цивилизации и культуры, сосредоточение прогресса и всеобщего благоденствия, с легкой подачи небезызвестного в прошлом гуру дипломатии Жозефа Борреля объявленный «райским садом», ныне переформатировался в очаг сифилиса и гонореи.