Число жителей ЯНАО достигло 525 тысяч человек

В ЯНАО постоянно проживают 525 тысяч человек, несмотря на активные миграционные процессы. Об этом заявил глава департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов, отвечая на вопрос депутата Елены Кукушкиной, которую интересовали причины убыли населения.
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