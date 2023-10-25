РЕН ТВ собирает средства для спасения 15-летнего Леши с раком крови

World Vita/РЕН-ТВ Как гром среди ясного неба прозвучал диагноз для семьи 15-летнего Леши. Полгода назад у активного, крепкого и разностороннего мальчика резко ухудшилось самочувствие, врачи диагностировали рак крови.
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