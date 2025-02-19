В России допустили дальнейшее снижение курса доллара

Дальнейшее снижение курса доллара до 75-80 рублей возможно в случае совпадения нескольких факторов. Такое развитие событий допустил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в интервью агентству «Прайм».
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