БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Александр Меншиков. Триумфатор при Переволочной и сиятельный вор

Александр Меншиков. Триумфатор при Переволочной и сиятельный вор

А. Меншиков на портрете неизвестного художника. Начало XVIII в. Как мы помним из предыдущей статьи, после Полтавы Пётр I, принимая шпаги пленных шведских генералов, а затем пируя с ними, забыл отдать приказ о преследовании армии Карла XII.

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