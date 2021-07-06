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Популярные Android-приложения из Play Маркета воруют пароли от учетных записей Facebook

Популярные Android-приложения из Play Маркета воруют пароли от учетных записей Facebook

Специалисты компании «Доктор Веб», работающей в сфере информационной безопасности, обнаружили в официальном магазине цифрового контента Google Play Маркет несколько вредоносных приложений, которые в общей сложности были загружены более 5,5 млн раз.

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