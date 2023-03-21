Гигиенист рассказала о правильной чистке зубов

Регулярная гигиена полости рта помогает предотвратить заболевания зубов и десен. О том, как правильно чистить зубы, «Известиям» 21 марта рассказала врач-гигиенист стоматологический АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Савинова.