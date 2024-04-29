Более двух миллионов рублей выделит Смольный на премии народным дружинникам

Постановление о денежном вознаграждении подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О присуждении премии Правительства Санкт‑Петербурга «За активное участие в охране общественного порядка в Санкт‑Петербурге», сообщили в пресс-службе Смольного.
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