ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории ст...

ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории стран, а вот телеком-инфраструктура испытала серьёзные проблемыНа минувшей неделе Испания и Португалия пережили крупнейшее отключение электричества в истории.
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