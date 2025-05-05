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ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории ст...

ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории ст...

ЦОД Испании и Португалии успешно пережили крупнейший «блэкаут» в истории стран, а вот телеком-инфраструктура испытала серьёзные проблемыНа минувшей неделе Испания и Португалия пережили крупнейшее отключение электричества в истории.

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