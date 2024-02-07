Почему коты любят коробки? Оказывается, это не просто прихоть, а самая настоящая потребность!

Что выберет практически любой кот на Земле: новую и удобную лежанку или коробку, в которой эту лежанку купили? Конечно же коробку! И будут в ней счастливо сидеть, пока вы считаете, сколько денег потрачено на ту злосчастную и ненужную теперь лежанку.