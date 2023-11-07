Венгрия обещает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

Политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.
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