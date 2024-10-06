«Норвег»: Это всё моё родное

Трагикомедия с Евгением Мироновым про современные российские реалии Кириллов (Евгений Миронов) в предвкушении намечающегося приезда из Норвегии невесты Брунхильды (Северия Янушаускайте), отстаивающей права всех и вся, вместе с которой он планирует навсегда уехать из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии