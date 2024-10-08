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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Лойд может покинуть тель-авивский «Маккаби». На игрока претендуют «Монако» и «Виртус»

Об этом сообщает BeBasket. Израильский клуб близок к подписанию Сэйбена Ли, который должен заменить атакующего защитника.

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