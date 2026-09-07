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12 000 мАч, 120 Вт, 8 динамиков, мощная SoC Xring O3, тонкий корпус и видеовход DisplayPort. Представлен планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

12 000 мАч, 120 Вт, 8 динамиков, мощная SoC Xring O3, тонкий корпус и видеовход DisplayPort. Представлен планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Его можно превратить в дополнительный монитор для ноутбука Вместе со смартфоном Xiaomi 18 Fold сегодня в Китае официально представили флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max.

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