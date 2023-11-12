На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Очередное извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Как отмечает газета La Sicilia, извержение случилось в юго-восточном кратере вулкана, эруптивная колонна поднялась на высоту около 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
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