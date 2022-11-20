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Эй Джей Гриффин: «Оказался в нужном месте в нужное время»

Эй Джей Гриффин: «Оказался в нужном месте в нужное время»

Форвард «Атланты» Эй Джей Гриффин прокомментировал победный лэй-ап с навеса Трэя Янга под сирену в овертайме матча с «Торонто» (124:122 ОТ).

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