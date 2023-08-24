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На Сахалине полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной добыче рыбы и заготовке икры

На Сахалине полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной добыче рыбы и заготовке икры

Сотрудниками ОМВД России по Тымовскому городскому округу в ходе проведения комплексных оперативных мероприятий «Путина 2023», проводимых на территории Сахалинской области, на реке Пиленга Тымовского района, был задержан 27-летний местный гражданин.

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