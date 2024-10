Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали новый геймплей с исследованием карт...

Создатели Heroes of Might and Magic: Olden Era показали новый геймплей с исследованием карты и боевой системойСтудия Unfrozen, в рамках проходящего юбилейного чемпионата по Heroes of Might and Magic III, поделились новым геймплейным отрывком из предстоящей стратегии Heroes of Might and Magic: Olden Era источник.