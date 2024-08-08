Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 08 августа с 12-00 до 13-00 (на 10 - 20 мнн) с 15-00 до 16-00 (на 10 - 20 мин) х.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 08 августа с 12-00 до 13-00 (на 10 - 20 мнн) с 15-00 до 16-00 (на 10 - 20 мин) х.