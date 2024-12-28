Мощнее «Орешника»: названо российское оружие, способное поражать цели по всему миру

3560 прочтений Вчера Ракеты «Сатана» и «Булава» могут значительно повысить свою эффективность, если будут адаптированы с использованием технологий, заложенных в новом ракетном комплексе «Орешник», рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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