Мощнее «Орешника»: названо российское оружие, способное поражать цели по всему миру

3560 прочтений Вчера Ракеты «Сатана» и «Булава» могут значительно повысить свою эффективность, если будут адаптированы с использованием технологий, заложенных в новом ракетном комплексе «Орешник», рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.