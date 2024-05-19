Как повреждения спинного мозга вызывают метаболические расстройства

Новое исследование продемонстрировало, как повреждение спинного мозга может привести к серьезным нарушениям метаболизма и быть причиной развития связанных с этим болезней, таких как диабет или заболевания сердца.
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