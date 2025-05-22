Финалы Кубка Гагарина в следующем сезоне снова состоятся в мае

«Сейчас уже идет подготовка к следующему сезону, готовим календарь. Полуфиналы и финал плей-офф также пройдут в мае, потому что нет информации о том, будет ли сборная России участвовать в Олимпийских играх и чемпионате мира», - цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.