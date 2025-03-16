Названы средние зарплаты автоэлектриков и автожестянщиков в России

Этой зимой в России работники автобизнеса стали требоваться в 2,9 раза (на 189%) чаще, чем в аналогичном периоде годом ранее, а средние зарплатные предложения по индустрии увеличились на 13% и достигли 104,1 тыс.
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