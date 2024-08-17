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Закон, порядок, государство

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Специалистами подразделений МТО группировки войск «Север» организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи в приграничных районах Курской области

Специалистами подразделений МТО группировки войск «Север» организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи в приграничных районах Курской области

Военнослужащие тыловых подразделений ежедневно выполняют задачи в целях своевременной доставки всего самого необходимого на позиции подразделений.

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