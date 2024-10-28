Психолог дал совет, как делать «домашку»

В среднем российский школьник тратит на домашние задания 4,5 часа. Как выжить родителям и не разрушить семью? Текст: Марина Бедорфас На собрание с психологом пришли родители с вопросами: что делать, если ребенок не хочет выполнять домашнее задание, и как вести себя: помогать или нет?! «Нет инструкций к детям, все они очень разные.