Врач Катанахова: от кондиционера можно заразиться менингитом и легионеллезом

Кондиционеры прочно вошли в жизнь современных людей. Их устанавливают не только в офисах, но и в квартирах, чтобы бороться с жарой и духотой, забывая, что увлечение этими приборам приводит к развитию серьезных патологий.
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