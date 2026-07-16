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Муху-кровососку заметили в квартире жительницы Поронайска

Муху-кровососку заметили в квартире жительницы Поронайска

Жительница Поронайска обнаружила у себя дома необычное насекомое и сфотографировала его. По внешнему виду оно оказалось похоже на лосиную, или оленью, кровососку, сообщается в Max-канале «Звезда Поронайска».

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