Муху-кровососку заметили в квартире жительницы Поронайска

Жительница Поронайска обнаружила у себя дома необычное насекомое и сфотографировала его. По внешнему виду оно оказалось похоже на лосиную, или оленью, кровососку, сообщается в Max-канале «Звезда Поронайска».
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