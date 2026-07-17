Астраханский дуэт выступит на концерте памяти Валерия Горшеничева в Санкт-Петербурге

1 августа в Санкт-Петербурге состоится концерт «Пусть память живет», посвященный творчеству известного советского и российского рок-музыканта, экс-вокалиста легендарных групп «Союз» и «Земляне» Валерия Горшеничева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии