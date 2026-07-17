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Пункт-А

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Астраханский дуэт выступит на концерте памяти Валерия Горшеничева в Санкт-Петербурге

Астраханский дуэт выступит на концерте памяти Валерия Горшеничева в Санкт-Петербурге

1 августа в Санкт-Петербурге состоится концерт «Пусть память живет», посвященный творчеству известного советского и российского рок-музыканта, экс-вокалиста легендарных групп «Союз» и «Земляне» Валерия Горшеничева.

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