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Царьград

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Москва собрала 16 тыс. подарков для участников СВО и детей новых регионов

Москва собрала 16 тыс. подарков для участников СВО и детей новых регионов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сборе более 16 тыс. подарков в рамках акции «Москва помогает», которые будут отправлены бойцам Специальной военной операции и детям из новых российских регионов.

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