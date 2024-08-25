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КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

ОЛЬГА АНТОНОВА В 90-е расстрел в нашей стране заменили длительными сроками заключения. Но что мешает нам навести порядок сейчас, ведь США и не думают пересматривать свои жёсткие законы, несмотря на протесты ООН.

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Комментарии
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b
borzov
может пора уже в консерватории, т.е., Верховном суде что-то или кого-то поменять? Кто в ВС против смертной казни? нужно выяснить и представить на суд людской каждую фамилию оппортуниста. Мы видим, что есть каста не прикасаемых типа судей, которые ведут себя иногда прямо скажем как скоты, хотя, казалось бы, образованные, имеют не по одному высшему образованию, что не мешает им опускаться до скотского состояния. Некоторые особи, особо упоротые, могли бы разделить участь нелюдей по расстрельной статье
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16 час.
W
Walery
Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем?  Полагаю именно потому как нельзя доверять в большей части следственным структурам. Кто может твердо заявить что не допущены ошибки в следственном деле?  В продажности полиции мало кто не сомневается даже при разборках в делах о хулиганстве. Мигранты и их поведение у нас вообще вне правового поля - с ними все решается примитивностью извинений...
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Юрий Кушнарев
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