КАЖДЫЙ ИЗ НАС КОРМИТ МАНЬЯКА: ЧТО СТОИТ ЗА ОТМЕНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

b borzov может пора уже в консерватории, т.е., Верховном суде что-то или кого-то поменять? Кто в ВС против смертной казни? нужно выяснить и представить на суд людской каждую фамилию оппортуниста. Мы видим, что есть каста не прикасаемых типа судей, которые ведут себя иногда прямо скажем как скоты, хотя, казалось бы, образованные, имеют не по одному высшему образованию, что не мешает им опускаться до скотского состояния. Некоторые особи, особо упоротые, могли бы разделить участь нелюдей по расстрельной статье

W Walery Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Полагаю именно потому как нельзя доверять в большей части следственным структурам. Кто может твердо заявить что не допущены ошибки в следственном деле? В продажности полиции мало кто не сомневается даже при разборках в делах о хулиганстве. Мигранты и их поведение у нас вообще вне правового поля - с ними все решается примитивностью извинений...