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За рулем

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Сеть дилерских центров китайских машин сократилась в РФ

Сеть дилерских центров китайских машин сократилась в РФ

За июль-сентябрь 2026 года китайские автобренды в России потеряли 57 дилерских центров. Такие цифры приводит Национальное агентство промышленной информации (НАПИ).

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