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Президент надежды. Почему личность Путина вызывает споры как в России, так и на Западе

Президент надежды. Почему личность Путина вызывает споры как в России, так и на Западе

Российский лидер продолжает оставаться человеком-загадкой для журналистов, политиков и даже писателей Президент Владимир Путин, которому 7 октября исполняется 74 года, остается для огромной части россиян лидером, на которого возлагаются огромные чаяния.

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