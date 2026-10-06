Президент надежды. Почему личность Путина вызывает споры как в России, так и на Западе

Российский лидер продолжает оставаться человеком-загадкой для журналистов, политиков и даже писателей Президент Владимир Путин, которому 7 октября исполняется 74 года, остается для огромной части россиян лидером, на которого возлагаются огромные чаяния.
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