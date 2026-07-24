В Германии фигуранта дела о "Северных потоках" обвинили в военном преступлении

Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/TASS Гражданину Украины Сергею Кузнецову, проходящему по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", предъявлено в Германии обвинение в совершении военного преступления.
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