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Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются 100 дней удерживать курское приграничье — 1064-й день СВО

Эксперт Арзанов: ВСУ попытаются 100 дней удерживать курское приграничье — 1064-й день СВО

Все 100 дней, отведённые президентом США Дональдом Трампом на завершение украинского конфликта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться удерживать захваченную часть Курской области, считает член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.

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